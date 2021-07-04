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وأشار التقرير إلى أنه تمت مشاركة عدد 114 معهدًا عاليًا ومتوسطا بمختلف محافظات الجمهورية فى هذه الفعاليات، بهدف تدريب الكوادر الأكاديمية بها ليكونوا سفراء لمشروع "مودة" بمعاهدهم، فضلًا عن توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق فى المجتمع.
وأوضح التقرير أن البرنامج التدريبى يضم عددًا من ورش العمل عن الجوانب النفسية فى العلاقات الأسرية، ومحاضرة بعنوان "الجوانب الشرعية فى العلاقات الأسرية"، بالإضافة إلى ورشة عمل عن مهارات التواصل والاقناع، وكذا آليات تنفيذ تدريب برنامج "مودة".
ولفت التقرير إلى أن البرنامج التدريبى يتضمن بعض البرامج الترفيهية مثل حفل ختام الدورة، وبرنامج رياضى وفنى، وكذلك توزيع شهادات إتمام البرنامج التدريبى.
جدير بالذكر أن المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، يعتبر البرنامج الأول من نوعه والنواة الرئيسية فى المعاهد العليا والمتوسطة بجمهورية مصر العربية، ويستهدف توفير المعلومات اللازمة لطلاب المعاهد بالفرق الدراسية المختلفة عن مفهوم الزواج وطريقة التعامل مع الخلافات والمشكلات الأسرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنظيم ورش عمل لتدريب الكوادر الأكاديمية على مشروع مودة بمعهد إعداد القادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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