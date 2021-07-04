تنظيم ورش عمل لتدريب الكوادر الأكاديمية على مشروع مودة بمعهد إعداد القادة

جدة - نرمين السيد - تلقى دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الأحد، تقريرًا مقدمًا من دكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، حول بدء فعاليات تدريب الكوادر الأكاديمية على مشروع "مودة"، خلال الفترة من 3 - 6 يوليو الجارى، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالى، ووزارة التضامن الاجتماعى.





وأشار التقرير إلى أنه تمت مشاركة عدد 114 معهدًا عاليًا ومتوسطا بمختلف محافظات الجمهورية فى هذه الفعاليات، بهدف تدريب الكوادر الأكاديمية بها ليكونوا سفراء لمشروع "مودة" بمعاهدهم، فضلًا عن توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق فى المجتمع.

وأوضح التقرير أن البرنامج التدريبى يضم عددًا من ورش العمل عن الجوانب النفسية فى العلاقات الأسرية، ومحاضرة بعنوان "الجوانب الشرعية فى العلاقات الأسرية"، بالإضافة إلى ورشة عمل عن مهارات التواصل والاقناع، وكذا آليات تنفيذ تدريب برنامج "مودة".

ولفت التقرير إلى أن البرنامج التدريبى يتضمن بعض البرامج الترفيهية مثل حفل ختام الدورة، وبرنامج رياضى وفنى، وكذلك توزيع شهادات إتمام البرنامج التدريبى.

جدير بالذكر أن المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، يعتبر البرنامج الأول من نوعه والنواة الرئيسية فى المعاهد العليا والمتوسطة بجمهورية مصر العربية، ويستهدف توفير المعلومات اللازمة لطلاب المعاهد بالفرق الدراسية المختلفة عن مفهوم الزواج وطريقة التعامل مع الخلافات والمشكلات الأسرية.