بعد غد .. وزير التموين يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن استعدادت عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان، اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان عن ضخ اللحوم بمنافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية والشوادر ومنافذ جمعيتى، والسيارات المتنقلة، ومواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية فى عيد الأضحى المبارك والمنافذ أيضًا.

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