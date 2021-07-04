عاجل.. بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 213.628 حتى اليوم.

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