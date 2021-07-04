/638860/التعادل-السلبي-يسيطر-على-الشوط-الأول-من-مباراة-المقاولون-العرب-وطلائع-الجيش-في-بطولة-الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق المقاولون العرب وفريق طلائع الجيش بنتيجة 0/0 ، في المباراة التي تجمع الفريقن ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري العام، ويعرض دوت الخليج مشوار الفريقين في بطولة الدوري:

مشوار فريق طلائع الجيش في بطولة الدوري العام

يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يمتلك 34 نقطة، من 27 مباراة خاضها فريق طلائع الجيش في بطولة الدوري العام، واستطاع لاعبي طلائع الجيش الفو في 9 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات، بينما خسر في 11 مواجهة، ونجح لاعبي الفريق تسجيل 36 هدف واستقبلت شباكهم 31 هدف.

مشوار فريق المقاولون العرب في بطولة الدوري العام

وعلى الجانب الأخر يحتل فريق المقاولون العرب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري العام، ويمتلك فريق المقالون 29 نقطة، حيث اض الفريق 25 مباراة، تمكن لاعبية من الفوز في 7 مباريات وتعادلوا في 8 لقاءات بينما سر في 10 مباريات، واستطاع لاعبي الفريق تسجيل 27 هدف بينما استقبلت شباكهم 32 هدف.

تعادل فريق المقاولون العرب في أر مباراة له في الدوري، أمام فريق إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين في بطولة الدوري العام، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، بينما سر فريق طلائع الجيش في أر مباراة له في بطولة الدوري العام أمام فريق البنك الأهلي، حيث انتهت المباراة بنتيحة هدفين دون رد لصالح فريق البنك الأهلي

تشكيل فريق المقاولون أمام فريق طلائع الجيش :

في حراسة المرمى: حسن شاهين. في خط الدفاع: محمد رزق، فاروقا، محمد سمير، حسن الشامي.

في خط الوسط: محمد مجلي، عمر سافيولا، كريم مصطفى، أحمد الشيمى.

في خط الهجوم: داودا، لويس إدوارد.

تشكيل فريق طلائع الجيش أمام فريق مصر المقاولون العرب:

في حراسة المرمى : محمد بسام.

في خط الدفاع : علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد سمير – محمد ناصف.

في خط الوسط : مصطفى جمال – حسن مجدي – مهند لاشين – إبراهيم كونيه.

في خط الهجوم : ناصر منسي – عمرو جمال.