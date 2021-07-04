فتح معبر رفح البرى لعبور العالقين واستقبال المصابين من قطاع غزة

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح معبر رفح البرى استثنائيا لعبور العالقين من الجانبين ولاستقبال الحالات الحرجة والإنسانية القادمين من قطاع غزة، إلى جانب إدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار وطواقم العمل المصرية إلى القطاع وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر، استئناف فتح المعبر اليوم عقب العطلة الأسبوعية، مع تواجد الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير إجراءات استقبال الحالات الإنسانية ومرافقيهم وعبور العالقين بين الجانبين، مشيرة إلى أن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من العابرين والحالات الإنسانية وتيسير عبورهم، وإدخال أية مساعدات قادمة لقطاع غزة، علاوة على مواد ومعدات إعادة الإعمار والأطقم العاملة عليها.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد 16 مايو الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، مؤكدة على جاهزية المعبر للتشغيل في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

يذكر أنه يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ، ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.