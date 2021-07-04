الرئيس السيسي يصدق على قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21-22

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.
ونصت المادة الأولى من القانون، علي أنه :"قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢ بٰ" اثنان تريليون وأربعمائة وواحد وستون مليارا وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف جنيه".
ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.
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