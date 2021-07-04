السكة الحديد تدفع بــ عدد 170قطاراضافيا بأجمالى عدد 131736مقعد لخدمة اهالى الصعيدبالاضافة...

قررت السكة الحديد انه إعتباراً من يوم 13 يوليو حتى 31 يوليو2021 الدفع بعدد 170قطاراضافيا بأجمالى عدد 131736مقعد بالاضافة الى القطارات المجدولة والتى تعمل بصفة يومية وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك وإستيعاب الإقبال الكبير من قبل جمهور الركاب وفيما يلى جداول ومواعيدالقطارات الاضافية

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