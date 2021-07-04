وزير القوى العاملة يوجه بضرورة تطبيق منظومة عمل متجددة فيما يخص أعمال...

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ، فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيا لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات .

ووجه الوزير بالمتابعة اللحظية من قبل الإدارات المركزية لنظيرتها من الإدارات بمديريات القوى العاملة بالمحافظات ، والعمل على سرعة إنهاء الأعمال الخاصة بالتحول الرقمي لكافة أعمال تلك الإدارات .

وأكد الوزير ضرورة تطبيق منظومة عمل متجددة ومبتكرة فيما يخص أعمال الإدارات المركزية ، ينصب تركيزها على الأفكار المستحدثة التى تضيف للعمل وتعطي سرعة في تنفيذه ، وتسهل على المواطنين الحصول على الخدمات .

كما وجه الوزير ، بضرورة الوقوف علي احتياجات مديريات القوى العاملة بالمحافظات ، من حيث البنية التكنولوجية وأجهزة الحاسب الآلي ، التي تساعد على التحول الرقمي لتلك المديريات ، وتتيح الرقمنة لكافة أعمال الوزارة.

وتابع الوزير ، موقف مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة ، ونسب الانتهاء من أعماله ، فضلا عن أعمال برمجة خدمات تراخيص عمل الأجانب ، بما يتيح للأجانب العمل في ظل القانون ويحمي الشركة من الوقوع في المخالفات ، ويثري العملية الإنتاجية بالاستفادة من الكفاءات وذوي الخبرة .

وقدم الوزير الشكر للإدارة المركزية للموارد البشرية على المجهود المبذول في إعداد قاعدة بيانات كافة العاملين بالديوان والمديريات ، والانتهاء منها ، موجهاً الإدارة العامة للتدريب الإداري بالوزارة ، بالعمل علي تحديد مستويات الموظفين المهارية ، وتزويدهم بالدورات التدريبية اللازمة لهم وتصميم برامج جديدة ، لإعداد وتجهيز القيادات الجديدة للعمل بالمناصب القيادية للوزارة والمديريات .

كما تم استعراض موقف المديريات من العمل على المنظومة الإلكترونية الجديدة ، مع استكمال أعمال تلك المديريات خلال الثلاث أشهر القادمة للوصول للتشغيل الكامل لكل الخدمات المقدمة بها .