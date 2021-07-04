محافظ المنيا يتابع بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

جدة - نرمين السيد - تفقد أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد المركز التكنولوجى بمركز أبوقرقاص، حيث تابع المحافظ بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وفى إطار حرص الدولة على ضبط البناء والقضاء على البناء العشوائى.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس المدينة، متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسى)، حيث تابع المحافظ انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، والتى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

واطمئن المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم وجميع التسهيلات اللازمة للمواطنين، وأكد أنه تم بدء التطبيق التجريبى للمنظومة بمدينة المنيا فقط بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، ضمن 27 مركزًا على مستوى الجمهورية وتم تحديد 1 يوليو الجارى للبدء الفعلى للمنظومة بجميع المراكز ونظرًا لتعارض بداية تعميم الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، والتى كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، فقد تم تطبيق المنظومة بدءًا من اليوم الأحد الموافق 4 يوليو.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، وشرح الأهمية والفائدة التى ستعود على المواطن من منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة .

وأكد المحافظ أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.