رفض دعوى إلغاء ضوابط وآليات امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام، المحامى، بصفته ولى طبيعى على ابنته الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة، والتى طالب فيها بإلغاء الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021.





وكان المدعى طالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2021 والجداول المرفقه به، مع إلزام الجهة الإدارية بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة إلى المجموع "اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية"، لطلاب الشعب العلمية "علمى علوم ورياضة"، والأخرى الأدبية، مع تعديل جدول مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدورى فى تلك المواد، وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها.

كما طالب المحامى، بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل مقر اللجان الامتحانية، منعا للغش، مع إلزام الجهة الإدارية بتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية "بنظام البوكليت"، وإجراء عملية تصحيح الأوراق يدويا عن طريق المصححين التابعين للجهة الإدارية المطعون ضدها.

وقال، فى دعواه، إن قرار وزير التربية والتعليم الذى تضمنه الكتاب الدورى المطعون فيه بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاث، الذين تماثلت مراكزهم القانوينة طبقا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة، عن طريق الامتحان القومى الموحد فى تلك المواد المشتركة، يشكل اعتداء صارخ على مبدئى المساوة وعدم التميز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، المنصوص عليهما بالمواد 4 و9 و19 و53 من الدستور الحالى.