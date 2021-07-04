دوت الخليج يكشف السبب الحقيقى وراء تأجيل مباراة الزمالك والمحلة

/638846/تحيا-مصر-يكشف-السبب-الحقيقى-وراء-تأجيل-مباراة-الزمالك-والمحلة

أكد أحد مسئولى لجنة المسابقات بإتحاد الكرة لموقع " دوت الخليج " أن السبب الحقيقى وراء تأجيل مباراة الزمالك والمحلة بالدورى هو أنشغال إستاد القاهرة غدا بأحتفالية قومية كبيرة.

وتم تأجيل مباراة الزمالك والمحلة التى كان مقررا أقامتها غدا على إستاد القاهرة ليوم ثلاثة أغسطس المقبل، ويذكر أن الفارس الأبيض قرر فض معسكر الاعداد الذى خاضه أمس استعدادا للمباراة بعد قرار التأجيل.

دوت الخليج يكشف السبب وراء تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة

على جانب أخر كشف مصدر داخل غزل المحلة في تصريحات خاصة لمواقع دوت الخليج أن النادي لم يطلب تأجيل مباراة الزمالك في إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

وقال المصدر لـ دوت الخليج : "لم نطلب تأجيل مباراة الزمالك وكنا في أتم الجاهزية لخوض اللقاء ، لكن فوجئنا بقرار مفاجئ من الاتحاد المصري لكرة القدم".

غزل المحلة لـ دوت الخليج نطلب السبب الحقيقي وراء تأجيل مباراة الزمالك

وواصل : " أتممنا التجهيزات الخاصة بالمباراة ، وحجزنا فندق الإقامة ، وعند التحرك طلب مننا الاتحاد عدم التحرك قبل أن يتم إخطارنا بتأجيل اللقاء رسميا".

واختتم : " أتمنى أن يفصح اتحاد الكرة عن سبب تأجيل مباراة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز حتى تكون الأمور واضحة".

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها غداً بالجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة اليزمالك وغزل المحلة، والتي كانت من المقرر إقامتها غداً، فيما تقام يوم 3 أغسطس المقبل علي استاد القاهرة الدولي.

وأخطر الاتحاد المصري نادي الزمالك بتأجيل المباراة إلى يوم الثلاثاء الموافق ٣ أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بدلاً من إقامتها غداً الإثنين الموافق ٥ يوليو.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باختبار طبي لمحمود علاء مدافع الفريق، وذلك من أجل تحديد موقف مشاركته في مباراة الفارس الأبيض القادمة أمام فريق غزل المحل، والتي تقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.