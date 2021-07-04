/638845/رفع-الجلسة-العامة-للشيوخ-بعد-الموافقة-مبدئيا-على-قانون-المالية-العامة-الموحد-صور

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية العامة الموحد، عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

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