غزل المحلة لـ دوت الخليج: نطلب كشف السبب وراء تأجيل مباراة الزمالك.. وفوجئنا بالقرار

/638842/غزل-المحلة-لـ-تحيا-مصر-نطلب-كشف-السبب-وراء-تأجيل-مباراة-الزمالك-وفوجئنا-بالقرار

كشف مصدر داخل غزل المحلة في تصريحات خاصة لمواقع دوت الخليج أن النادي لم يطلب تأجيل مباراة الزمالك في إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

وقال المصدر لـ دوت الخليج : "لم نطلب تأجيل مباراة الزمالك وكنا في أتم الجاهزية لخوض اللقاء ، لكن فوجئنا بقرار مفاجئ من الاتحاد المصري لكرة القدم".

وواصل : " أتممنا التجهيزات الخاصة بالمباراة ، وحجزنا فندق الإقامة ، وعند التحرك طلب مننا الاتحاد عدم التحرك قبل أن يتم إخطارنا بتأجيل اللقاء رسميا".

غزل المحلة يطلب توضيح السبب وراء تأجيل مباراة الزمالك

واختتم : " أتمنى أن يفصح اتحاد الكرة عن سبب تأجيل مباراة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز حتى تكون الأمور واضحة".

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها غداً بالجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة. ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة اليزمالك وغزل المحلة، والتي كانت من المقرر إقامتها غداً، فيما تقام يوم 3 أغسطس المقبل علي استاد القاهرة الدولي.

وأخطر الاتحاد المصري نادي الزمالك بتأجيل المباراة إلى يوم الثلاثاء الموافق ٣ أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بدلاً من إقامتها غداً الإثنين الموافق ٥ يوليو.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باختبار طبي لمحمود علاء مدافع الفريق، وذلك من أجل تحديد موقف مشاركته في مباراة الفارس الأبيض القادمة أمام فريق غزل المحل، والتي تقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يستعيد محمود علاء

يذكر أن محمود علاء تعرض لإصابة في مفصل الركبة من الخلف، مما جعل موقف مشاركته في مباراة غزل المحلة غير محدد حتى الأن، ويقوم الجهاز الطبي بالنادي بعمل فحص طبي للاعب بسبب الإطمئنان عليه وتحديد موقفه من المشاركة أمام غزل المحلة.

قرر الجهاز الطبي بنادي الزمالك بقيادة الدكنور محمد أسامة، خضوع محمود علاء مدافع الفريق الأبيض للفحوصات لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة، وخاصة في مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدوري.