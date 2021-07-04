/638838/تعليق-مثير-من-عضو-الزمالك-الأسبق-عن-تأجيل-مباراة-غزل-المحلة

عبر رحاب أبو رجيلة عضو مجلس اداره نادى الزمالك سابقا، عن غضبه الشديد، وذلك بسبب تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة، والتي كان من المقرر إقامتها غداً في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة اليزمالك وغزل المحلة، والتي كانت من المقرر إقامتها غداً، فيما تقام يوم 3 أغسطس المقبل علي استاد القاهرة الدولي.

وأخطر الاتحاد المصري نادي الزمالك بتأجيل المباراة إلى يوم الثلاثاء الموافق ٣ أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بدلاً من إقامتها غداً الإثنين الموافق ٥ يوليو.

ونشر أبو رجلة عبر حسابة الشخصي”تويتر”:”طب ما هو فى شهر اجازه ايه المشكله ان صيانه استاد القاهره تتاجل يوم وتبدا بعد بكره” !!!.