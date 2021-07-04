حمادة صدقي ضيف الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وسموحة بموقع دوت الخليج

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مع عبدالناصر زيدان...

يحل حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق ضيفا على استديو دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان وذلك من أجل تحليل كل ما يخص مباراة الأهلي وسموحة في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون.

ويتطرق حمادة صدقي مع عبدالناصر زيدان للحديث عن الأمور الفنية والتكتيكية خلال مواجهة الأهلي وسموحة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

حمادة صدقي في الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وسموحة

ومن المقرر أن ينطلق ستديو مباراة الأهلي وسموحة من موقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان لمناقشة أحداث المواجهة المرتقبة بين الفريقين والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم.

ويأتي هذا في إطار حرص موقع دوت الخليج الدائم على إستضافة أبرز نجوم الساحة الرياضية والفنية وبالتأكيد الشق السياسي والبرلماني ، وذلك ضمن الدور المجتمعي الذي يقوم به الموقع في كافة المجالات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

وجاءت القائمة كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي- علي لطفي - مصطفي شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعه- سعد سمير-علي معلول- محمود وحيد- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم

خط الوسط:ألو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي- أكرم توفيق

خط الهجوم:محمود كهربا- مجدي أفشة- صلاح محسن- محمد شريف- جونيور أجاي- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر.

قائمة سموحة أمام الأهلي

وضمت قائمة سموحة كل من الهاني سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمود البدري، محمد عبد المنعم، محمود عزت، خالد عبد الفتاح، أطهر الطاهر، شريف رضا، أحمد حمص، محمد رزق، محمود حليمو، محمد ليلة، رفيق كابو، محمد نادي، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر، عرفة السيد، ديريك نسيبامبي.