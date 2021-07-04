/638843/التشكيل-الرسمي-للمقاولون-وطلائع-الجيش-بالدوري

أعلن عماد النحاس، المدير الفني لـ "المقاولون العرب" عن تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره طلائع الجيش فى منافسات الجولة الـ 28 لمسابقة لمسابقة الدوري، التى سوف تقام على إستاد عثمان أحمد عثمان.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل فريق المقولون العرب وطلائع الجيش، في الدور الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز. تشكيل المقاولون أمام طلائع الجيش : حراسة المرمى: حسن شاهين. الدفاع: محمد رزق، فاروقا، محمد سمير، حسن الشامي. الوسط: محمد مجلي، عمر سافيولا، كريم مصطفى، أحمد الشيمى. الهجوم: داودا، لويس إدوارد. كشف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش أمام المقولون العرب، عن تشكيل الفريق في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز. تشكيل فريق طلائع الجيش: حراسة المرمى : محمد بسام. خط الدفاع : علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد سمير – محمد ناصف. خط الوسط : مصطفى جمال – حسن مجدي – مهند لاشين – إبراهيم كونيه. خط الهجوم : ناصر منسي – عمرو جمال. يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، بينما فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر برصيد ٣٤ نقطة فى ترتيب جدول مسابقة الدورى العام.

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