كل ما حدث في المؤتمر الصحفي لـ«نيلو فينجادا» المدير الفني لاتحاد الكرة.. تفاصيل خطة المدرب البرتغالي لتطوير الكرة المصرية.. وبطولات جديدة للمنتخبات في الموسم المقبل

/638841/كل-ما-حدث-في-المؤتمر-الصحفي-لـنيلو-فينجادا-المدير-الفني-لاتحاد-الكرة-تفاصيل-خطة-المدرب-البرتغالي-لتطوير-الكرة-المصرية-وبطولات-جديدة-للمنتخبات-في-الموسم-المقبل

عقد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصرى لكرة القدم، مؤتمر صحفي فى الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد الموافق الـ 4 من يوليو، بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسى للاتحاد، وشرح فينجادا خلاله برنامج عمله كمدير فنى للجبلاية وخطته التي سيبدأ تنفيذها على مستوى القطاعات والمسابقات والمنتخبات بهدف الارتقاء بها بما يساهم فى تطوير الكرة المصرية.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل المؤتمر الصحفي للمدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، نيلو فينجادا.

كلمة فينجادا

وأعرب نيلو فينجادا، عن سعادته بمنصبه الجديد، مُشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الإنجازات للكرة المصرية،وقال فينجادا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بمقر اتحاد كرة القدم: "بداية عملي في مصر من 2003، كنت أمتلك عرضا لتدريب منتخب مصر الأول في وقت سابق، ولكن لم يحدث اتفاق في النهاية".

وواصل فينجادا: "أنا مرتبط بمصر، هي وطني الثاني، أنا عملت في 11 دولة مختلفة، ولكن أنا مرتبط بمصر، وابنتي تزوجت من مصري، لذلك أنا نصفي مصري، والنصف الآخر برتغالي، أنا مُهتم دائمًا بالرياضة هنا".

وزاد: "السؤال حاليًا لماذا أنا هنا حاليا؟ في البداية أنا اجتمعت مع أحمد مجاهد، وتناقش معي عن هدف الاتحاد، وكانت لنا حوارات كثيرة وفي يوم 18 مايو تم الاتفاق، ولكن لم أحب أن أظهر في الإعلام، حتى يُسكتمل فريقي الفني".

وأكمل: "في عام 2003 كُنت متواجدا في الزمالك، وفي 2006 كُنت متواجدا في المنتخب الأولمبي، حاليًا أنا مدير فني للاتحاد، ومُستعد أن أساعد كل المدربين في مصر، مستوى مصر في الكرة كبير، ولكن رغم ذلك الطموح أن نطور الكرة المصرية، ونطور اللعبة بشكل عام، وتحقيق الإنجازات في الفترة القادمة".

وواصل: "من الاحترافية، أنا نستكمل عمل من سبقنا، محمود سعد ولكن الأهداف والطموحات أصبحت أكثر، ونسعى لوضع الخطط والبرامج التي ستُطور الكرة في مصر".

بداية خطة فينجادا

وزاد: "أشكر محمود سعد، وأشكر أحمد مجاهد على هذه المسؤولية، سياستي خلال الفترة المقبلة أن تحدث شبكة علاقات بيني وبين جميع المدربين، أنا هنا مُساعد للمديرين الفنيين في الأندية والمنتخبات الوطنية، وأخلق حالة الربط بين المدربين واتحاد الكرة".

وأكمل: "هدفي أن يكون هناك أعضاء في 27 محافظة بمصر؛ للبحث أيضًا عن المواهب، من أجل استقطاب أكثر مجموعة مميزة نستفاد منها في المنتخبات، على سبيل المثال، يوم الجمعة الماضي، ذهبت مع إبراهيم عبد الصمد لمشاهدة مباراة الترسانة وكوكاكولا من الملعب، حتى دوري الدرجة الثانية، لابد أن يتم متابعته جيدًا".

وأوضح: "في مصر والبرتغال، كان الأولاد الصغار يلعبون في الشوارع، هناك هدف أيضًا أن نوفر ملاعب للأولاد، من أجل أن يُخرج الأولاد الصغار طاقتهم، من سن 12 و 13 عاما بيبدأ الشغف بكرة القدم، وأتمنى أن يكون هناك راعي لهذه الفكرة، ويكون لها دعم من عدد من الشركات".

وأردف: "والفكرة للبنين والبنات، وليس البنين فقط، الكل له الحق في ممارسة كرة القدم، هناك لاعب جيد وهناك لاعب موهوب، وأحيانًا اللاعب الجيد مع الوقت يصل لمستويات عالية للغاية، فيجب الاهتمام الجيد باللاعبين من سن 13 و14 عاما".

وأضاف فينجادا: "أتمنى بنهاية العام الجاري أن يُنقل مقر اتحاد الكرة لمدينة 6 أكتوبر، من أول سن 15 عام، يجب أن يكون هناك معسكرات وتدريبات ووضع خطط لهم، وترتيب مباريات لهم، ويُشاركون في بطولات رسمية".

تفاصيل خطة فينجادا في المستقبل

وزاد: "التدريب أختلف كثيرًا عن الـ 20 سنة ماضية، لدي فكرة أن يكون هناك معسكرات لـ حراس المرمى، والمهاجمين ولاعبي الوسط وغيرهم من كل مراكز الملعب، لابد أن يكون هناك معسكرات للاعبين المميزين الجيدين صغار السن في كل مراكز الملعب من أجل تطويرهم، أنا هنا حديثي عن اللاعبين الصغار الناشئين، وليس اللاعبين الكبار".

وأكمل: "أنا أشاهد مباريات لمنتخبي كرة الصالات والشاطئية، اهتمامي عام بكرة القدم، المميز في كرة الصالات والشاطئية سيُشارك في المعسكرات التخصصية من أجل تطويره، أي مدير فني يأتي ويعمل في أي منتخب تكون القاعدة لديه صفر،أما خطتي أنا ننتقي عدد كبير من المميزين في الـ 27 محافظة، على المدير الفني أن ينتقي منهم إذا أراد، وهذا سيُسهل عمله تحقيق الإنجاز في البطولات".

وواصل فينجادا حديثة: "هدفي أن أعد لاعبين جاهزين لتمثيل منتخب 17 عام، وهذا سيعطي للمنتخب الأول وكابتن حسام البدري أن يختار لاعب مثلًا صاحب 18 عام لأنه سيكون قد تم إعداده جيدًا، المنتخب الأولمبي 2024 لابد أن نبدأ تحضير عناصره من اليوم".

تحضيرات فينجادا للاعبي المنتخبات

وزاد: "أحاول أن أحضر لاعبي 99 و2000 للمنتخب الأولمبي 2024، من خلال تنظيم بطولات لهم، من الممكن أن يُشاركوا مع منتخب المحليين في مسابقات الكاف".

وتابع: "سيكون هناك تنسيق بشكل عام وجيد مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، لاعبو 2001 و2002 سيكونوا عناصر المنتخب الأولمبي الذي سيتم إعداده لأولمبياد باريس 2024، أما المنتخب المشارك حاليًا في البطولة العربية مواليد 2003 و2004 سيكونون نواة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2023 تحت 20 عام".

وأردف: "أما منتخب الناشئين مواليد 2005 و2006 منتخب مؤمن سليمان، سيتم إعداده للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2025 تحت 20 عام، ومن ثم سيتم اعداده لأولمبياد 2028، لابد أن يتم اعداد منتخب 2006 و2007، للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2023 تحت سن 17 عام، ومنتخب 2008 و2009، يأهل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2025 تحت سن 17 عام، حاليًا أصبحت هناك رؤية واضحة للربط بين جميع المنتخبات المصرية على مدي الفترات البعدية القادمة".

واختتم المدير الفني للاتحاد حديثة قائلاً: "بالنسبة للكرة النسائية، سنعد منتخب 2002 ليمثلون مصر في كأس العالم تحت 20 عام في كوستاريكا، مواليد 2005 سيتم عمل معسكرات لهم لاعدادهم لكأس العالم تحت 17 عام في الهند، هذان المنتخبان سيتم إعدادهما بشكل عام وجيد لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 في استراليا، وأولمبياد باريس 2024".