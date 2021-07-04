مطار القاهرة يستعد لاستقبال الوفود المشاركة فى مؤتمر التعاون الإسلامى

جدة - نرمين السيد - يستعد مطار القاهرة الدولى، لاستقبال الوفود الدولية المشاركة فى الدورة الثامنة "للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو الجارى، والتى ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزارى لمدة عامين قادمين.





وقالت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق عمل من العلاقات العامة لاستقبال الوفود، والقيام بإنهاء إجراءات وصولهم وتقديم جميع المساعدات لهم، وأيضًا تقديم كافة المساعدات عند مغادرتهم القاهرة عقب انتهاء المؤتمر.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يستقبل المطار وفودًا رسمية من السعودية، والمغرب، ولبنان، والعراق، وتونس، وليبيا، وفلسطين، وتشاد، وغينيا، وتركيا، والسنغال، ومالى، ونيجيريا، وكوت ديفوار، وأوغندا، وباكستان الإسلامية، وأفغانستان الإسلامية، والجابون، بالإضافة إلى دول أخرى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر، والذى يرسخ من دور مصر فى مجال تمكين المرأة، وتتويجًا لجهود الدولة فى إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التى تم إقرارها مؤخرًا للسماح بتعيين المرأة لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث فى مجلس الدولة والنيابة العامة.