محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركز ملوى

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، أعمال المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركز ملوى، حيث يستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعًا، باجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى "أبو قرقاص، ملوى، العدوة، ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.





جاء ذلك بحضور، أحمد السايس رئيس مركز ملوى، النائب رياض عبدالستار، متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسى)، وعامر طه نائب رئيس المدينة والمهندسة ايمان عبدالرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثلى الجهات المعنية، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة. أعرب محافظ المنيا، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا فى القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصرى. تابع المحافظ خلال جولته، أعمال إنشاء مدرسة المحرص الابتدائية بعدد 40 فصل بتكلفة تصل لحوالى 17 مليون جنيه. كما تفقد المحافظ الأعمال الخاصة بإنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية البراجيل وكذلك أعمال مد وتدعيم شبكات المياه. والتقى المحافظ، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أدار المحافظ نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التى يجرى تنفيذها فى القرية. كما واصل محافظ المنيا جولته بقرى مركز ملوى، حيث تابع أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية مصطفى حمدى وانحدار شبكات خطوط طرد وصرف صحى، وكذلك بدء أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بعرب بنى خالد (أبوقلتة) المقام على مساحة 12 فدان ويخدم 10 قرى.

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