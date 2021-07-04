مدبولى يتابع أنشطة وزارة الثقافة ضمن مبادرة «حياة كريمة» 

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، تقريرًا من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بشأن ما تم تقديمه من أنشطة فنية وثقافية ومسرحية فى عدد من قرى محافظات الجمهورية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وخطة الوزارة المقترحة خلال الفترة من يوليو 2021 إلى فبراير 2022.





وأشار رئيس الوزراء إلى الدور المهم الذى تقوم به وزارة الثقافة فى تشكيل الوعى المجتمعى، والتوسع فى نشر المنتج الإبداعى إلى مختلف القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية للوصول بالمنتج الإبداعى إلى مختلف قرى ونجوع محافظات مصر، من أجل ترسيخ ثقافة الإبداع لدى الأطفال والشباب، وتزويدهم بمهارات المستقبل لتطوير قدراتهم الإبداعية فى المجالات الثقافية والفنية، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المواطن إلى مستقبل أفضل.

وأطلعت وزيرة الثقافة الدكتور مصطفى مدبولى، على ما قامت به الوزارة من تحديث لبرامج المسارح المتنقلة، ومسرح "المواجهة والتجوال" لإدراجهما ضمن مبادرة "حياة كريمة"، واستعرضت فى هذا الصدد ما تم تنفيذه من خلال المسارح المتنقلة فى الفترة من يناير حتى مايو 2021، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ 66 نشاطًا ثقافيًا مجانيًا فى 3 محافظات هى البحيرة وأسيوط وأسوان تم خلالها الوصول إلى 6 قرى، بلغ عدد المستفيدين فيها 5.850 مستفيدًا، فضلًا عما تم تنفيذه من خلال مسرح "المواجهة والتجوال" فى الفترة من 26 فبراير إلى 12 إبريل 2021، من تقديم 15 ليلة عرض مجانية فى 3 محافظات وهى الأقصر والمنيا وقنا، تم خلالها الوصول إلى 15 قرية بحضور جماهيرى مبهر داخل قصور الثقافة وفى الساحات بالقرى والنجوع.

من جانب آخر، تناولت الدكتورة إيناس عبدالدايم، تفاصيل خطة وزارة الثقافة المقترحة فى إطار مبادرة "حياة كريمة" خلال الفترة من يوليو 2021 إلى فبراير 2022، موضحة أن الخطة المقترحة للأنشطة الفنية والثقافية والمسرحية تتضمن 7 محافظات وهى أسيوط، وقنا، والفيوم، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والشرقية، والبحيرة، مستعرضة برامج ومواعيد عقد تلك الأنشطة، والتى تتضمن، من بين أمور أخرى، عروضاً للأطفال، والفنون الشعبية، وورشاً فنية لاكتشاف المواهب، وللقراءة، ولتعليم الحرف اليدوية والتراثية، ولقاءات وندوات توعوية مختلفة لاسيما حول اهم القضايا بالقرى مثل الزواج المبكر، والثأر، وغيرها، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية لأماكن المشروعات المنفذة بالقرى للتوعية بأهمية تلك المشروعات، وكيفية الحفاظ عليها، بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية ثقافية للتوعية بالصحة العامة والوقاية من الأمراض، وحفلات فنية لدار الأوبرا المصرية بالقرى، كما تطرقت الوزيرة لخطة تجوال العروض المسرحية المقترحة بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.