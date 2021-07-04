محافظ القاهرة: نسعى لحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى

جدة - نرمين السيد - وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التسهيل على المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التى ستعود على المواطن عقب التنفيذ الدقيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم عمل لوحات إرشادية وكتيبات وبرشورات توضح خطوات التقديم تيسيرًا على المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة على أن المنظومة الجديدة نتاج عمل وتكامل عدة وزارات من بينها وزارة التنمية المحلية والإسكان والتعليم العالى والتخطيط والجامعات المختلفة والمحافظات ولجان الإسكان بمجلسى النواب والشيوخ.

وأوضح عبد العال أن جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية تلقوا تدريبًا جيدًا وكافيًا للتعامل مع المنظومة الجديدة من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وايجاد حياة بها متنفس للمواطنين و تنظيم الشكل العام.