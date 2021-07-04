/638823/عملاء-شركة-فودافون-مصر-Vodafone-في-مدينة-السلام-سنتين-مفيش-خدمة-كويسة

اشتكى عملاء شركة فودافون مصر Vodafone في مدينة السلام من وجود أزمة لديه هو والمواطنون الذين يعيشون هناك بمنطقة العبد 700 حيث أن شركة فودافون مصر Vodafone خدمتها غير جيدة بسبب ضعف الشبكة، وطالب العميل بأن تجد شركة فودافون مصر حلًا لهذه الأزمة.

دوت الخليج عملاء شركة فودافون مصر Vodafone في مدينة السلام وكتب أحد عملاء شركة فودافون مصر Vodafone في مدينة السلام عبر الحساب الرسمي لشركة فودافون بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " شركة فودافون المحترمة نعاني اشد المعاناه اهالي مدينة السلام منطقة العبد ٧٠٠". وتابع: "نعاني من عدم وجود خدمة جيدة لشركة فودافون ومن سنتين نرسل الشكاوي للشركة ولن يستجيب احد رجاء تقوية الشبكة بمنطقة العبد ٧٠٠ بمدينة السلام رجاء". ارقام خدمة عملاء فودافون مصر Vodafone Egypt 888 من اى رقم Vodafone فودافون مصر

02-25292888 من اى خط ارضى

16888 من اى رقم موبايل فودافون

00201001888888 من اى مكان حول العالم

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