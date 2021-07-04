وزير القوى العاملة يعقد اجتماعا لبحث الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعه الأسبوعى مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيا لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات.





ووجه الوزير بالمتابعة اللحظية من قبل الإدارات المركزية لنظيرتها من الإدارات بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، والعمل على سرعة إنهاء الأعمال الخاصة بالتحول الرقمى لكافة أعمال تلك الإدارات.

وأكد الوزير ضرورة تطبيق منظومة عمل متجددة ومبتكرة فيما يخص أعمال الإدارات المركزية، ينصب تركيزها على الأفكار المستحدثة التى تضيف للعمل وتعطى سرعة فى تنفيذه، وتسهل على المواطنين الحصول على الخدمات.

كما وجه الوزير، بضرورة الوقوف على احتياجات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، من حيث البنية التكنولوجية وأجهزة الحاسب الآلى، التى تساعد على التحول الرقمى لتلك المديريات، وتتيح الرقمنة لكافة أعمال الوزارة.

وتابع الوزير، موقف مبنى الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ونسب الانتهاء من أعماله، فضلا عن أعمال برمجة خدمات تراخيص عمل الأجانب، بما يتيح للأجانب العمل فى ظل القانون ويحمى الشركة من الوقوع فى المخالفات، ويثرى العملية الإنتاجية بالاستفادة من الكفاءات وذوى الخبرة.

وقدم الوزير الشكر للإدارة المركزية للموارد البشرية على المجهود المبذول فى إعداد قاعدة بيانات كافة العاملين بالديوان والمديريات، والانتهاء منها، موجهاً الإدارة العامة للتدريب الإدارى بالوزارة، بالعمل على تحديد مستويات الموظفين المهارية، وتزويدهم بالدورات التدريبية اللازمة لهم وتصميم برامج جديدة، لإعداد وتجهيز القيادات الجديدة للعمل بالمناصب القيادية للوزارة والمديريات.

كما تم استعراض موقف المديريات من العمل على المنظومة الإلكترونية الجديدة، مع استكمال أعمال تلك المديريات خلال الثلاث أشهر القادمة للوصول للتشغيل الكامل لكل الخدمات المقدمة بها.