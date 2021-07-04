صور.. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يهدى درعه لوزير الأوقاف

جدة - نرمين السيد - أهدى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، درعه، لـ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده فى خدمة الدعوة.





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