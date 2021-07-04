/638815/لمس-مناطق-حساسة--النيابة-تستكمل-التحقيق-في-تحرش-ممرض-بسيدة-مريضة-في-العمرانية

تستكمل نيابة جنوب الجيزة، اليوم، التحقيقات في اتهام ممرض بالتحرش بربة منزل داخل مستشفى في الطالبية مستغلا حالتها المرضية، والاستماع لأقوال الطاقم الطبي المتواجد وقت ارتكاب الواقعة ومناقشتهم بشأن ما قاله المتهم أمام جهات التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة تحرش مريضة على يد ممرض داخل مستشفى خاصة بالعمرانية

حيث أنكر الممرض المتهم "حازم. ح. إ" واقعة التحرش بربة منزل، وقال إنه اعتقد أن السيدة في غيبوبة، وأنها ليست في وعيها، ووضع يده على صدرها لكي يُجري لها إنعاش للقلب وليس للتحرش بها.

وقررت النيابة بالتحفظ على جميع كاميرات المراقبة داخل المستشفى لفحصها حيث توجد كاميرات مراقبة في غرفة كشف الطوارئ، التي حدثت بها الواقعة.

وقال الممرض المتهم بالتحرش بمريضة، أنه كان يجري لها الفحوصات وافافتها، وأتضح أن المريضة بعد أن استردت وعيها حكت لأسرتها أنه أمسك مناطق حساسة في جسدها، واتهمته بالتحرش، وأصرت هي وأهلها على تحرير محضر ضده.

تحريات المباحث

كما أتضح من تحريات رجال المباحث، أن الممرض لازال طالبا يدرس في معهد تمريض، ويعمل في المستشفى تحت التدريب.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم قام بتركيب كالونة طبية للمريضة وأعطاها حقنتين وفي الحقنة الثانية شعرت المريضة بحالة من النعاس فاستغل الموقف وطلب من زوج المريضة بالخروج وقام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، و قررت نيابة جنوب الجيزة بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه .

النيابة العامة

وتسلمت النيابة أمس السبت 4 يوليو، تحريات إدارة البحث الجنائي بشأن الواقعة حيث قررت مساء أمس الأول الجمعة حجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات .

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في إلقاء القبض على ممرض بمستشفى خاص اتهمته سيدة مريضة بالتحرش بها .

حيث أتضح من التحقيقات أن ربة المنزل كانت في العناية المركزة، ومغمى عليها، ثم دخل أحد الممرضين وتحرش بها، وأمسك مناطق حساسة« صدرها»، وهي لا تستطيع الحركة ومدركة بأفعاله فأبلغت أسرتها بما حدث بعد افاقتها، فطلبوا من المستشفى خروج الممرض فرفض العاملين ووقفوا على السلم المؤدي إلى الطابق الأعلى لكي لا يصعد أحد من ذوي المريضة.

وتواصل نيابة جنوب الجيزة، التحقيقات مع ممرض تحرش بسيدة في إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة العمرانية، كانت قد تعرضت لوعكة صحية وذهبت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة اخطارا من قسم شرطة العمرانية، بتحرير ربة منزل 38 عامًا، تتهم فيه ممرض بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية، بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها« صدرها»، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ والتحري حول مدى صحة الواقعة.

وعلى الفور شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وأشارت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بصحة الواقعة وأن ربة المنزل توجهت إلى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس وخلال تواجدها في طوارئ المستشفى استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما ولامس أجزاء حساسة من جسدها ما دفعها للتشاجر معه.