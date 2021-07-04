/638813/صالون-التنسيقية-يناقش-مشروع-قانون-نقل-ملكية-واستبدال-الأراضي-لصالح-مراكز-الشباب

يستضيف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي من المقرر أن يقام في الخامسة مساء الإثنين المقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأستاذ حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب، والاستاذ أحمد البشبيشي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة علي ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية، بشأن "نقل ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل صالون التنسيقية الاثنين المقبل ، بشأن مشروع قانون نقل ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية.

لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

ويأتي الصالون بعد أن انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع القانون بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة في مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمراني لبعض القرى والمدن وتقديمه إلى مجلس النواب تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة ومناقشته.

هذا وقام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمس السبت الموافق ٣ يوليو، بزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب ، في ثالث أيام إنطلاقه، خلال دورته 52 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث تفقد الوفد المعرض وأقسامه المتنوعة.

وأشاد أعضاء التنسيقية بحسن تنظيم المعرض والإقبال الجماهيري الكبير الذي أعاد للأذهان رونق هذه النوعية من المعارض الهامة والتي تساهم في منح الشباب الفرصة على الإطلاع ورفع الوعي.