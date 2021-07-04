/638812/فينجادا-يؤكد-على-إنطلاق-دوري-الرديف-ويكشف-موقفه-من-القسم-الثاني

كشف نيلو فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، السر وراء إطلاق فريق الرديف مواليد 99 و 2000، مؤكدا أنه حرص على متابعة العديد من مباريات دورى القسم الثانى فى الفترة الأخيرة بهدف اكتشاف المواهب ومنحهم الفرصة ضمن خطة تطوير الكرة المصرية .

ويرصد دوت الخليج تصريحات المدير الفني لاتحاد الكرة:

كشف المدير الفني للجبلاية عن إطلاق فريق جديد يضم لاعبين مواليد 99 و 2000 يكون هو القوام الأساسي لمنتخب المحليين وسيتم تخصيص معسكرات لهم ومسابقة متواصلة يطلق عليها مسابقة الرديف.

فينجادا يكشف خطة تطوير الكرة المصرية

وأشار فينجادا خلال المؤتمر الصحفي : " الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» سيقوم بطرح أمم إفريقيا للمحليين بمشاركة اللاعبين مواليد 99 و 2000 من أجل مشاركة واحتكاك الفئة السنية في المواجهات القارية والدولية.

ويأتي هذ القرار بسبب ان هذا السن لا يشارك في بطولات دولية كبيرة ، حيق أنه يزيد عن سن الأولمبياد مواليد 2001 و 2002، واقل من مواليد 2003 و 2004 الذين سيشتركون بكأس العالم للشباب.

فينجادا في المؤتمر الصحفي

وقال فينجادا فى المؤتمر الصحفى، " من ضمن الخطط التي احرص عليها هي توفير هي ملاعب أكبر لمنح الاعبين وفرص اكبر للمشاركة، متمنيا وجود رعاة للفكرة لأنها ستفرز مواهب كبيرة جداً، "أنا مصدق الفكرة جدا وعارف إنها ممكن تكون واقعية ومش مكلفة، عبارة عن ملعب وشبكتين للمرمى من غير حكام".

واستكمل:" أنا لم اتواجد في مصر لتغير كل شئ قبل تواجدي، ولكن سوف نقوم بتعديل بعض الأمور بقدر المدير الفني السابق محمود سعد الذي أقوم بتوجيه الشكر له وعل كل مجهوده".

واضاف:" بعض من الناس تنظر فقط إلي النتائج، فيما اتمني نكون شبكة علاقات مع جميع المدربين، اشكر اتحاد الكرة على ثقته، كارفاليو المساعد بتاعي سبق واشتغل معايا وانا مدرب المنتخب الأولمبي وهناك مساعد أخر سيصل القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وتابع قائلاً: "مع أول 15 عام للاعبين سوف يبقي هناك عددة محاضرات، وبطولات رسمية، وذلك لتطوير اللعب من جميع النواجي، مع إقامة معسكرات خاصة للحراس والمدافعين والمهاجمين كل مجموعة لوحدها لتطويرهم بشكل فردى وجماعية، كل ده بالنسبة للاعبين الناشئين مش الكبار، وسيكون هناك اختبارات للموهوبين فى مشروع الهدف بـ6 أكتوبر.