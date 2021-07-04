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اعلن نادي كابوي ويراريوز الزامبي عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة المدير الفني للفريق الأول للنادي الزامبي في ظل ندرة المدربين وعدم قدرة الفريق في التوصل لمدير فني جديد.

وكتب النادي خلال اعلان رسمي نشرته الصفحات الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي : " كابوي ويراريوز الزامبي يفتح باب التقدم لشغل وظيفة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم".

نادي زامبي يفتح فرصة الإلتحاق بوظيفة المدير الفني للفريق ويحدد الشروط !!

شروط المدير الفني الجديد في النادي الزامبي

ووضع النادي الزامبي عدة شروط من أجل الالتحاق بالوظيفة الجديدة منها ويرصدها دوت الخليج:

- لدية خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التدريب

- لدية خبرة في بطولتي دوري الأبطال و الكونفيدرالية

- حاصل على رخصة تدريب A من الاتحاد الأفريقي (الكاف).

يأتي هذ في ظل اللقطات الطريفة التي تشهدها الساحة الرياضية الإفريقية في إطار حرص الأندية الإفريقية على التوصل لحلول جدية للإرتقاء بكرة القدم داخل القارة السمراء.

لقطة مثيرة من حكم مباراة سيمبا ويانج أفريكانز بالدوري التنزاني «فيديو»

وشهدت مباراة ديربي دار السلام بين نادي يانج أفريكانز و نادي سيمبا بالأمس بالدوري التنزاني الممتاز لقطة مثيرة من جانب حكم اللقاء ضمن مواجهات الدوري التنزاني.

وظهر حكم الراية في المباراة التي أقيمت بين نادي يانج أفريكانز و نادي سيمبا بالأمس بالدوري التنزاني الممتاز في ديربي العاصمة لقطة مثيرة حيث دخل الحكم أرضية الملعب أثناء هجمة لأحد الفريقين.

ولقت اللقطة تداولا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث سخر البعض من الحكن ، وأشاد أخرين بموقف حكم الراية بإعتباره أنه فعل ذلك من أجل مساندة حكم الساحة.

وسجل محمد شريف هدف اللقاء للأهلي في مرمى سيمبا التنزاني بعد كرة عرضية من محمد مجدي أفشة من جهة اليسار قابلها محمد شريف برأسية ردت من حارس المرمى ثم وصلت له مره أخرى فسدد كرة من الوضع ساقطا داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك الخالية.

أهداف مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني

وشهدت المباراة ظهور وليد سليمان لاعب الأهلي، مع مشاركة صلاح محسن بديلا لمحمد شريف، بينما دخل أكرم توفيق بديلا لحسين الشحات، وخرج جونيور أجاي مصابا ليحل طاهر محمدطاهر بديلا له، قبل أن تنتهي المباراة بالفوز على سيمبا التنزاني في ختاد دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.