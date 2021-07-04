/638794/مراتي--بتحب-الواتس-أب-وأهملت-طفلتنا--رجل-يتهم-زوجته-بالنشوز-أمام-محكمة-الأسرة-بمدينة-نصر

رفع زوج يدعى «أحمد» دعوى نشوز، ضد زوجته«مي»، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، ادعي فيها قيام زوجته بطرده من منزله والاستيلاء عليها بعد إنلاع مشاكل بينهما بسبب رفضه إدمانها على استخدام شبكة الانترنت بشكل مستمر، لتقضي 24 ساعة في محادثة صديقاتها على تطبيقات التواصل الاجتماعي تطبيق « واتس أب»، وتترك طفلته بمنزل والدته المريضة، وعندما اعترض لاحقته بدعوي طلاق بعد 4سنوات من الزواج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل دعوى نشوز ضد زوجة في محكمة الأسرة بمدينة نصر

وأكد الزوج المكلوم في دعواه أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر :" مراتي طردتني أنا والدتي من شقتي، وأقدمت على تزوير قائمة المنقولات المسجل بها 150 ألف جنيه لـ مبلغ 430 ألف جنيه، حتي تنتقم مني وتزج بي في السجن".

وأضاف « أحمد» :« اشتغلت خارج مصر 13 سنة حتى أقف على قدمي وأشتري شقة وسيارة، وأنشي مشروع خاص بي، وبعد الزواج ومرور 4 سنوات سلبتني زوجتي كل ما كافحت من أجله، وأصبحت في الشارع، بعد صدور قرار تمكين لها بحكم أنها حاضنة لطفلتي الصغيرة، ما دفعني لطلب ضم حضانة الصغيرة بسبب خشيتي عليها من إهمال زوجتي ".

شيكات بدون رصيد

وتابع الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر :"بددت مراتي مئات الآلاف من أموالي التى ادخرتها على أهلها بحجة مروهم بأزمة مالية والتهديد بسجن والداها وملاحقته بدعاوي حبس على ذمة قضايا شيكات بدون رصيد، وعندما نشبت بيننا مشاكل وأقامت دعوي الطلاق طالبتهم برد المبالغ المالية فرفضوا ردها وهددوا بإيذائي".

حالة حرجة

وأكد « أحمد» :« قدمت أوراق رسمية وبلاغات تثبت قيام زوجتي وأسرتها بالاستيلاء على أموالي، وملاحقتي باتهامات كيدية، وبالرغم من ذلك لم تكتفي زوجتي بتركي دون التعرض لى بالإيذاء، وطالبت بحبسي بدعوي تبديد، وحرمتني من رؤية طفلتى، لتجبرني على التنازل عن حقوقى وقبول إهانتها لى، لأذوق الجحيم على يديها، بخلاف تعدي شقيقها على بالضرب وإصابتي بجروح وكسور ودخولى إلى المستشفي فى حالة حرجة ".