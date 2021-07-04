انطلاق امتحانات الدراسات العليا بالجامعة اليابانية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الأحد، امتحانات مرحلة الدراسات العليا بكليتى العلوم الأساسية والتطبيقية، والهندسة بالجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية، وتستمر حتى 8 يوليو الجارى.





وأشار الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشؤون الأكاديمية، إلى جرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وأضاف ندا، فى بيان صادر اليوم، إلى أنه جرت أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية بصفة دورية مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أى حالات طارئة وفى سياق متصل، أشار نائب رئيس الجامعة، إلى انتهاء امتحانات طلاب البكالوريوس بجميع كليات الجامعة وبدء أعمال الكنترول وسيتم إعلان النتائج يوم الأحد 11 بوليو الجارى.

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