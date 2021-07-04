رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب يطالب بسرعة حل أزمة شوارع حدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - طالب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من هيئة التعاونيات والإسكان، بوزارة الإسكان، أن تقدم بحد أقصى فى 30 أكتوبر القادم تصورا عن الإصلاح الهيكلى لجمعية حدائق الأهرام وتنظيم اتحاد الشغالين لسكان الحدائق، وضرورة الإسراع فى إنهاء كافة توصيات لجنة الإدارة المحلية الخاصة بحدائق الأهرام من الانتهاء من أعمال الرصف والنظافة والبوابات ومبنى الشرطة.





وأكد حسام رزق رئيس الهيئة العامة لجهاز التعاونية والإسكان، أن اتحاد الشغالين يتبع المحافظة وليس الهيئة، موضحا أن بوابات حدائق الأهرام سوف تنتهى فى خلال شهر، وفى خلال 6 أشهر سوف تنتهى أعمال الأسفلت والمبنى الشرطى، وكافة الإجراءات التى تؤمن البوابات. وعلق أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طالبا من الحكومة الانتهاء من كل هذا بحد أقصى 30 أكتوبر القادم، مؤكدا أنه سوف يعطى للمسؤولين قائمة مكتوبة بتوصيات لجنة الإدارة المحلية موقعة من رئيس محلس النواب، لمتابعة التوصيات وتنفيذها على الأرض. جاء هذا، أثناء مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب هشام حسين، بشأن، الإهمال الذى تفشى بمنطقة حدائق الأهرام، بمحافظة الجيزة، المتمثل فى تكسير وحفر الشوارع، لتركيب كابلات الكهرباء وعدم إعادة الشىء لأصله وانتشار القمامة والتكاتك.

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