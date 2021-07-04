بالصور.. تخريج الدفعة الرابعة من معاونى الأمن

جدة - نرمين السيد - وصدق محمود توفيق، وزير الداخلية، على تخريج الدفعة الرابعة من طلبة "معاونى الأمن" بإجمالى 3.161 طالبا، 287 طالبة حيث أناب مساعد الوزير لقطاع التدريب، لحضور حفل تخريج طلبة الدفعة الرابعة، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وشهدت فعاليات حفل التخرج بالمعهد مراسم حلف اليمين والسلام الوطنى، وقد تم مراعاة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وخلال كلمته استعرض مساعد الوزير لقطاع التدريب، جانباً من الخطط التدريبية المعتمدة التى تستهدف تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التى تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات فى إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والإنضباط من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة.

تم إعداد الخريجين وفق برامج تدريبية تهدف إلى صقل قدرات الطالب وإعداده بدنياً وإنضباطياً وتأهيليه تدريبياً وعلمياً وثقافياً، لتحويله من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية الانضباطية، وتدريبه على كافة المهام والأعمال المنوط القيام بها داخل جهاز الشرطة، وفقاً لمجالات التخصص والتى يلحق للعمل بها بجهات الوزارة المحددة.