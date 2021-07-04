غدا.. وزير الرياضة ضيف صالون تنسيقية شباب الأحزاب

جدة - نرمين السيد - يستضيف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى من المقرر أن يقام فى الخامسة مساء غد، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب، وأحمد البشبيشى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.





يأتى ذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة على، ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية بشأن "ملكية واستبدال الأراضى بين الوزارات لصالح الأراضى المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية". ويأتى الصالون بعد أن انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع القانون بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة فى مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمرانى لبعض القرى والمدن وتقديمه إلى مجلس النواب تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة ومناقشته.

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