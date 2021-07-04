رئيس الأسقفية يستقبل وفود بيت العائلة والكنيسة القبطية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الأحد، الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام وعظ الأزهر الشريف، ورئيس لجنة الفتوى والأمين العام لبيت العائلة المصرية فرع الإسكندرية، لتهنئته بتنصيبه مطرانا للكنيسة الأسقفية.





ودار الحوار حول عمق الحوار المسيحى الإسلامى، وشؤون بيت العائلة المصرى، والتأكيد على دوره فى بناء المجتمع المصرى.

كما زار وفد من الكنيسة القبطية للتهنئة يضم القس إبرام إميل الوكيل البطيركى لقداسة البابا بالإسكندرية، والقس بولس عوض أمين عام مساعد بيت العائلة بالإسكندرية، وقد تبادلا الهدايا ودار الحوار عن العمل المسكونى بين الكنيسة الأسقفية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وجاء النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، لتهنئته بتنصيبه مطرانا للكنيسة الأسقفية، وذلك بمقر كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالإسكندرية، ودار حوار بينهما حول ثراء التراث والحضارة المصرية بتعدد أطيافها، وقد أهداه المطران كتاب منارة الرجاء الذى صدر عن دار النشر الأسقفية مؤخرًا.

كان المطران سامى، قد خدم كمساعد قسيس بالكنيسة بالإسكندرية منذ عام 1991 حتى عام 1994، كما خدم راعى الكنيسة بالإسكندرية، ثم عميدًا لكاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية منذ عام 2009 حتى عام 2020.

يذكر أن كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية، قد أُقيمت على أرض معطاه من محمد على باشا والى مصر سنة 1839، وهى أول كنيسة أسقفية أنجليكانية فى جمهورية مصر العربية.