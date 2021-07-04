/638806/مسؤولون-للنواب-الانتهاء-من-بوابات-حدائق-الاهرام-خلال-شهر
النائب السجينى يتيح مهلة ٣ أشهر للانتهاء من الخدمات الناقصة
طالب أحمد السجينى من هيئة التعاونيات والإسكان، بوزارة الإسكان، أن تقدم بحد أقصى فى ٣٠ أكتوبر القادم تصور كامل للاصلاح الهيكلي لجمعية حدائق الاهرام وتنظيم اتحاد الشغالين لسكان الحدايق ، وضرورة الاسراع فى إنهاء كافة توصياتلجمة الإدارة المحلية الخاصة بحدائق الاهرام من الانتهاء من أعمال الرصف والنظافة والبوابات ومبنى الشرطة .
وأكد حسام رزق رئيس الهيئة العامة لجهاز التعاونية والإسكان، ان اتحاد الشغالين يتبع المحافظة وليس الهيئة، موضحا أن بوابات حدائق الاهرام سوف تنتهى فى خلال شهر، وفى خلال ٦ أشهر سوف تنتهى أعمال الاسفلت والمبنى الشرطى، وكافة الإجراءات التى تؤمن البوابات .
وقد علق احمد السجيني، وفق ما رصد دوت الخليج، طالبا من الحكومة الانتهاء من كل هذا بحد أقصى ٣٠ أكتوبر القادم ، مؤكدا أنه سوف يعطى للمسؤولين قائمة مكتوبة بتوصيات لجنة الإدارة المحلية موقعة من رئيس محلس النواب ، لمتابعة التوصيات وتنفبذها على الأرض.
جاء هذا، أثناء مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب هشام حسين، بشأن، الإهمال الذي تفشى بمنطقة حدائق الاهرام - محافظة الجيزة، المتمثل في تكسير وحفر الشوارع، لتركيب كابلات الكهرباء وعدم إعادة الشيء لأصله وانتشار القمامة والتكاتك.
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