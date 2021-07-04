/638803/ورثة--نور-الشريف-تطالب-محلات-لابوار-وطارق-نور-بتعويض-5-ملايين-جنيه

طالبت ورثة الفنان نور الشريف، سنرفنار مصطفى محمد قدري، وسارة نور الشريف جابر محمد، ومي نور الشريف جابر محمد، المحكمة الاقتصادية، بإلزام الممثل القانوني لمحلات لابوار، وطارق محمود عبد الفتاح الممثل القانوني لشركة دى دى بى ايجيبت، بسداد مبلغ 5 مليون جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة التعدي على حقوقهم الأدبية لمورثهم، لاستخدام مشهد لمورثهم في مسلسل عائلة الحاج متولي، موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتها.

أوراق الدعوى

وأوضحت أوراق الدعوى التي حصل « دوت الخليج»، أن الممثل القانوني لأسرة الفنان الراحل نور الشريف قدم صحيفة إدخال خصم جديد للمحكمة ضد شركة دي دي بي إيجيبت للإعلان، بالإضافة لمحلات لابوار، مطالباً بقبول الدعوى شكلا، للتقرير به في الميعاد، وتثبيت الأمر الوقتي رقم 20لسنة 2020 أمور وقتية القاهرة الأقتصادية، القاضي بثبوت التعدي على الحق الأدبي لمورث أسرة الفنان "نور الشريف"، وإلزام شركة "محلات لابوار"، ودى دى بى ايجيبت الخصم المدخل متضامنين بسداد مبلغ وقدره 5 ملايين على سبيل التعويض عن الأضر المادية والأدبية مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.

المحكمة الاقتصادية

جدير بالذكر أن محامي أسرة الراحل نور الشريف تقدم بطلب في نهاية شهر مايو 2020 بطلب للمحكمة الاقتصادية لندب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لمحلات لابوار أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولى.

واستندت الدعوى التى أقامتها أسرة الفنان الراحل نور الشريف، على المادة 155 من الكتاب الثالث من القانون 82 لسنة 2002 والتي تنص على أن يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلي:

1- الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء، على النحو الذي أبدعو عليه.

2- الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.

وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.