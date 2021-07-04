الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة خطوة بخطوة

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كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة عبر الانترنت بكل سهولة وخطوة بخطوة من خلال موقع النيابة العامة، حيث أن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 لم تعد صعبة مثل سابق حيث أن التطور التكنولوجي جعل المواطن يستطيع الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 من داخل منزله أونلاين وذلك من خلال النقر على موقع النيابة العامة، لمعرفة المخالفات قبل الذهاب لتسديدها، بل أن الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة يظهر تفاصيل الواقعة التي حدثت بسببها المخالفة من خلال المكان والزمان وكل التفاصيل التي تخص مخالفات المرور 2021.

دوت الخليج كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنـــــــــــا

اضغط على خدمات نيابات المرور

اضغط على الاستعلامات (استمرار) اختر مخالفات رخص المركبات (استمرار) اكتب رقم الرخصة

اضغط اجمالي المخالفات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة أثناء الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة من خلال موقع النيابة العامة يكون هناك بعض الازامات التي قد تواجه البعض من بينها كتابة رقم الرخصة بشكل خاطئ مما يصعب كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة ويوقف العملية، لذا يجب على المواطن وقتها طلب الدعم للمساعدة. كما أن هناك في الاستعلام عن مخالفات المرور بحث جديد إذا حدث وأن المواطن يمتلك أكثر من سيارة ويريد الاستعلام عن سيارته الآخرى والمخالفات التي تعرض لها. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 لرخصة القيادة الدخول لموقع النيابة العامة من هنـــــــــــا

اضغط على خدمات نيابات المرور

اضغط على الاستعلامات (استمرار)

اختر مخالفات رخص القيادة (استمرار) كتابة رقم الرخصة وتحديد نوعها

تحديد المحافظة ووحدة الترخيص

اضغط على اجمالي المخالفات - خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة متاحة فقط للرخص المطورة "التي تحتوي علي الرقم القومي" دفع مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة دفع مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة من خلال الدفع عن طريق مكاتب البريد في جميع أنحاء مصر

الدفع بإستخدام خدمة فوري

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