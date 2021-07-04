الأهلي يخشى تكرار سيناريو 2016 أمام سموحة.. تفاصيل

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يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام سموحة في المباراة التي تقام في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز، بعد أن تعادل الفريق في المواجهة السابقة أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق.

ويسعى المارد الأحمر لتجنب رقم سلبي تحقق في عام 2016 ، حيث يأمل الأهلي في تحقيق الفوز على سموحة في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب الاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

الأهلي يخشى تكرار رقم سلبي أمام سموحة

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم اقتنص بيراميدز تعادلا مثيرا أمام المارد الأحمر بهدفين لكل فريق ويسخى الفريق الأحمر من تحقيق التعادل السلبي أو الخسارة أمام سموحة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم حتى لا يتكرر ماحدث في عام 2016 بعد أن تعادل المارد الأحمر مع طلائع الجيش والمحلة والمصري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

ويرصد دوت الخليج تشكيل الأهلي المتوقع :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

في حراسة المرمي: محمد الشناوي- علي لطفي - مصطفي شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعه- سعد سمير-علي معلول- محمود وحيد- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم

خط الوسط:ألو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي- أكرم توفيق

خط الهجوم:محمود كهربا- مجدي أفشة- صلاح محسن- محمد شريف- جونيور أجاي- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر.

قائمة سموحة أمام الأهلي

وضمت قائمة سموحة كل من الهاني سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمود البدري، محمد عبد المنعم، محمود عزت، خالد عبد الفتاح، أطهر الطاهر، شريف رضا، أحمد حمص، محمد رزق، محمود حليمو، محمد ليلة، رفيق كابو، محمد نادي، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر، عرفة السيد، ديريك نسيبامبي.