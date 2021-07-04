/638789/هندرسون-لدينا-ثقة-كبيرة-في-التغلب-على-الدنمارك-والتأهل-إلى-نهائي-اليورو-2020

أكد جوردان هندرسون نجم منتخب إنجلترا وفريق ليفربول، على تمتع منتخب بلاده بالثقة بالنفس للتويج ببطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، أوضح أنهم يجب أن يحترموا منتخب الدنمارك.

تصريحات هندرسون على مواجهة نصف نهائي بطولة يورو 2020

وقال هندرسون في تصريحات متلفزة"لاعبي منتخبنا قدموا مستوى جيد في المباراة الأخيرة، ولكن يجب أن نجعل كل تركيزنا نحو المباراة المقبلة أمام الدنمارك، لكي نحقق هدفنا بالتأهل إلى نهائي البطولة".

وتابع هندرسون"نسعى إلى التغلب على منتخب الدنمارك والتأهل إلى نهائي البطولة، وفي نفس الوقت يجب احترام منتخب الدنمارك". استطاع هندرسون من تسجيل الهدف الأخير لمنتخب بلاده أمام منتخب أوكرانيا، والتي انتهت بفوز إنجلترا برباعية نظيفة، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ويواجه منتخب الدنمارك.

تأهل منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي اليورو

حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على نظيرة القاري منتخب أوكرانيا، بنتيجة أربع أهداف دون رد، في لقاء الدور ربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، ليحجز مقعد في الدور نصف نهائي للبطولة، أمام المنتخب الدنمارك.

الدنمارك تتأهل إلى نصف نهائي اليورو

انتهت أحداث مباراة المنتخب التشيكي والمنتخب الدنماركي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح المنتخب الدنماركي، في لقاء الدور ربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب باكو الأولمبي.

حصل توماس ديلايني نجم منتخب الدنمارك، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب التشيك، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، والتي انتهت بفوز منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بذلك منتخب الدنمارك إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

استفتح توماس ديلايني أهداف المباراة، حيث سجل الهدف الأول لصالح منتخب الدنمارك في الدقيقة الخامسة، ثم أحرز كاسبر دولبيرج هدف الدنمارك الثاني في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، ثم أحرز باتريك شيك نجم فريق التشيك الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 49، وينتظر منتخب الدنمارك الفائز من منتخبي انجلترا وأوكرانيا، ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع امنتخب إنجلترا في مباراة نصف نهائي يورو 2020:

تشكيل منتخب إنجلترا:

المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماجواير – لوك شاو.

الوسط: كالفين فيليبس – ديكلان رايس – ماسون ماونت.

الهجوم: رحيم ستيرلينج – هاري كين – جادون سانشو.