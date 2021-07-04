/638779/محمود-بكري--ثورة-30-يونيو-أنقذت-مصر-والمنطقة-العربية-من-محنة-سوداء--فيديو-و-صور

قال النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ ، أن ثورة 30 من يونيو 2013، ثورة انقاذ تحولت إلى ثورة انجاز فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،مضيفا" عشنا تلك السنة السوداء فى حكم الجماعة الارهابية، مثمنا انحياز جيش مصر ودعم ابناء الشرطة المصرية لثورة 30 يونيو 2013، لتنقذ الوطن من هذه المحنة السوداء، مشيرا إلى السقوط المحتوم الذي كان ينتظر مصر وللمنطقة العربية كلها، والتي كانت مهددة بهذا الوباء فى ذلك الوقت .

دوت الخليج يرصد كلمة النائب محمود بكري بشأن ذكرى ثورة 30 يونيو

ذكرى ثورة 30 يونيو 2013

وأشار النائب محمود بكري ، عضو مجلس الشيوخ، إلى افصاح التاريخ عن ابن مصر البار الفريق اول عبد الفتاح السيسي، الذي انحاز بجيش مصر العظيم إلى الشعب منذ اليوم الأول، مثمنا دوره فى رفح أسم مصر لعنان السماء ،فضلا عن جمع الاشلاء المبعثرة ورسم مستقبل للوطن ، الذي وصف بأنه" شبه دولة" تتفتقد للانجازات فى كل مجال من العمران الي التلسليح .

وتابع النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، أن اطلاق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ستجعل مصر من اقوي الدول اقتصاديا، مشيرا إلى الانجازات التي تمت فى القطاع السياسي ، والفتح الاستراتيجي الذي تم من خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بغداد بعد 30 عاما من الانقطاع، إضافة غلى عقد قمة ثلاثية تعبيرا عن الرؤية السياسية الواسعة للرئيس السيسي لترميم الصف العربي الذي تمزق منذ عام 2011 .

وثمن النائب محمود بكري ، الانجازات التي تتم على الصعيد العسكري، من خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية 2021 والمناورة قادر 2021