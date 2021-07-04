المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية تؤجل قضية سفينة "إيفرجيفن" لإنهاء التسوية

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشارة إيمان زكى وعضوية كلًا من المستشارين هانى علام ومحمد الطحاوى، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، اليوم الأحد، تأجيل البت فى الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضى، إلى جلسة الأحد المقبل، بناءً على طلب طرفى الدعوة وهم الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس لمنح الطرفين فرصة لإنهاء التسوية ببينهم بعد أن اقتربا من التوقيع على تسوية مرضية للطرفين.

وشهدت جلسة المحاكمة اليوم الأحد، عدم تقدم هيئة قناة السويس بطلب تسوية أو الإفراج عن السفينة المحتجزة، حيث طلبًا طرفى القضية من المحكمة تأجيل القضية لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء على رغبة الطرفين.

وقال الدكتور حازم بركات، محامى الشركة المالكة للسفينة البنمية "إيفر جيفن"، إنه من المقرر توقيع اتفاق تسوية نهائى مع هيئة قناة السويس خلال أيام، مشيرًا إلى أنه بعد إتمام التسوية، وتوقيع العقود، سيتم رفع الحجز التحفظى على السفينة، موضحًا أن إلغاء الحجز عن السفينة يتم عبر أمر قضائى.

وشهدت أزمة السفينة البنمية "إيفرجيفن" التى جنحت فى المجرى الملاحى لقناة السويس، تطورات جديدة إيجابية خلال الساعات الماضية، فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الهيئة والملاك، حيث من المقرر توقيع اتفاق نهائى بين الطرفين والسماح بمغادرة المركب.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات سابقة، أن هناك حلًا أمكن التوصل إليه مع ملاك السفينة البنمية، مشيرًا إلى الإعلان خلال ساعات، دون الإفصاح عن تفاصيله، بعد أن تم توقيع على اتفاق على سرية بنود التسوية بين الطرفين، مؤكدًا أن الحل مرضٍ بنسبة كبيرة للهيئة وكافة الأطراف، موضحًا أنه جرى دراسة الأمر، حتى لا يكون هناك حاجة للذهاب للمحكمة مرة أخرى؛ للحافظ على مصالح الأطراف كافة.

وأكد أن الهيئة حافظت فى الاتفاق الذى تم التوصل إليه على حقوقها كاملة، إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة اليابان، من خلال حل يُرضى كافة الأطراف.