نواب تنسيقية الأحزاب: علينا أن نستلهم من روح 30 يونيو معانى الكفاح المخلص

جدة - نرمين السيد - وقال النائب عن التنسيقية أكمل نجاتى، "أتقدم باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة إلى الشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الثورة الخالدة التى أنقذت وطننا الغالى مصر، بعد محاولة اختطافه من قبل عصابة إرهابية أرادت فرض مصالحها وأهداف تنظيمها الدولى على مقدرات الوطن".

واستكمل، فى كلمته، "إننا ونحن نحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ننظر إليها بكل اعتزاز كونها أحد أهم مظاهر عظمة الشعب المصرى، الذى استدعى كل مخزون حضارته الممتدة عبر التاريخ لأكثر من 7 آلاف سنة ليثور على قوى الظلام التى ظنت عبثا أن بمقدورها أن تنال من الهوية المصرية العريقة، لتخرج الجماهير المصرية فى ثورة 30 يونيو فى كل أنحاء الوطن، لتكتمل لوحة عظيمة فى كل شوارع وميادين البلاد بطوفان بشرى هائل يهتف بصوت واحد "يسقط يسقط حكم المرشد"، فلا حكم إلا لشعب مصر، ولا إرادة تعلو إرادة المصريين.

وأكد نواب التنسيقية على أن انحياز القوات المسلحة لإرادة شعبها فى 30 يونيو جاء استكمالا لمسار تاريخى لدور القوات المسلحة الوطنى، فهذا الجيش العظيم هو بيت الوطنية المصرية، وعمود خيمة الوطن، وحامى حمى أهلها، فقد حافظت القوات المسلحة على أمن الوطن بانحيازها لإرادة الشعب، فكان وقوف الشعب المصرى بكل فئاته صفا واحدا خلف قواته المسلحة، التى بذلت كل غالى من شهدائها وشهداء الشرطة المصرية، للحفاظ على أمن مصر وسلامتها.

ووجه نواب التنسيقية التحية لتضحيات شهدائنا الأبرار، الذين قدموا ارواحهم الغالية للحفاظ على مكتسبات تلك الثورة العظيمة فى حرب كبيرة خاضها أبطال الوطن ضد الإرهاب.

واختتم أكمل نجاتى: إننا ونحن على مشارف إطلاق الجمهورية الجديدة علينا أن نستلهم من روح 30 يونيو معانى الكفاح الوطنى المخلص، ونثق أن طريق البناء والإصلاح الذى انطلق منذ 8 سنوات سيستمر بجهود المخلصين من أبناء الوطن، وأنه لا بديل على استمرار بذل كل جهد من أجل استكمال ما بدأناه، وأنه لم تكن لتتحقق تلك الإنجازات إلا بالعمل والجهد ووحدة صف المصريين خلف قيادتهم الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فتحية لكل مخلص يعمل من أجل نهضة هذا الوطن فى كل المجالات، وإننا على يقين بأن المستقبل زاهر بفضل سواعد المصريين واخلاص قيادتهم.