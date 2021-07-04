القوى العاملة: بدء دورة الفندقة الشاملة بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء فعاليات الدورة التدريبية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهنى بحى الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة والتى تستمر ستة أسابيع، أربعة منها بالمركز وأسبوعين بفندق الهيلتون بالأقصر.





وأوضح الوزير أنه يتم التدريب على أربعة أقسام هى: الطهى والمطبخ، والتحضير والمشروبات، والاستقبال، وخدمة الغرف والمغسلة، مشيرا إلى أن الجانب العملى يمثل 80% والنظرى الذى يمثل 20%.

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج: إن التدريب يشمل أيضا ندوات تثقيفية فى حقوق العمال وواجباتهم طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، حقوق المرأة وتشغيل النساء وتكافؤ الفرص فى القانون وفقا لقرارات وزير القوى العاملة الجديدة رقم 43 لسنة 2021 والذى حدد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، ورقم 44 لسنة 2021 والذى حدد تنظيم عمل النساء ليلا.

وأشار إلى أنه تم توزيع المنهج على المتدربين الذى تم إعداده بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتدريب المهنى وبرنامج الأغذية العالمى وقسم التدريب بالهيلتون، مشيرا إلى أنه تم توفير مواد التدريب والزى الخاص بالمتدربين والتأمين عليهم ضد إصابات العمل.

كما تم تجهيز ورشة الفندقة والتشغيل التجريبى لها وتزويدها بكافة الأدوات اللازمة لإنجاح التدريب والوسائل التعليمية الحديثة من شاشات عرض وأجهزة تابلت، وتوفير مواد التطهير والتعقيم والكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور المهندسة دعاء عرفة مدير برامج الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمى، وشريف الأمين مدير الموارد البشرية بفندق هيلتون الأقصر، وبجانب المتدربين العشرين الذين تم اختيارهم، ثلاثة من الفنيين بالمركز لإعدادهم مدربين للدورات المقبلة.