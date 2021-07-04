/638783/المستشار-فرج-الدري-30-يونيو-إرادة-شعب-والرئيس-السيسي-أعاد-لمصر-علاقاتها-المتميزة مع-قادة-العالم

تقدم المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة، إلى شعب مصر العظيم، بمناسبة مرور ثمان سنوات على يوم انتصار إرادة الشعب في 30 يونيه، وإلى فخامة الرئيس الجليل عبدالفتاح السيسي بمناسبة بداية السنة الثامنة من ولايته قائلا:" لقد حققتم يا فخامة الرئيس خلال السنوات السبع الماضية ، اکثر مما وعدتم، داخليا وخارجيا.

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المستشار فرج الدري للقيادة الساسية: بدأتم بجبر الخواطر و أنجزتم ما لا يتسع المقام بحصره

وتحدث المستشار فرج الدري خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ على ما تم تحقيقه على المستوى الداخلي بالدولة قائلا:" بدأتم بجبر الخواطر، و أنجزتم ما لا يتسع المقام بحصره، ملحمة لا تعرف التوقف من العرق والجهد، ومتابعات يومية، لايقدر عليها إلا أولوا العزم من الرجال، ومبادرات في كل مناحي الحياة، تنفذها حكومة الإنجاز والإنقاذ، بريادة الرجل الخلوق اد مصطفى مدبولي، وذلك وصولا الى الجمهورية الجديدة لمصر".

وتابع المستشار فرج الدري:" حافظتم يا فخامة الرئيس على أمن مصر وأرضها، لم تفرط في حبة رمل من ترابها، أو قطرة ماء نستحقها، وساندكم شعب ازدادت، وتزداد ثقته فيكم، يوما بعد يوم، وجيش جسورلبي نداء الشعب، في 30 يونيو، وكان سيفه وسنده، وظل حاميا للوطن،و داعما للتنمية، حقا انهم خير أجناد الأرض، ورجال شرطة وامن أشداء، يواصلون ليلهم بنهارهم، يجوبون القفار، يجتثون جذور الارهاب، يحاربون الجريمة ، أيا ما كان موقعها، وأيا من كان مرتكبها، وذلك لننعم بما نحن فيه من أمن وأمان.

وعلى المستوى الخارجي قال المستشار فرج الدري:" يكفيكم – يا فخامة الرئيس – أنكم اعدتم إلى مصر علاقاتها المتميزه مع قادة العالم، الأمر الذى أعاد إليها مكانتها، وريادتها، فهذا غيض من فيض، مما تم انجازه خلال السنوات السبع الماضية، داخليا وخارجيا، حفظك الله يا فخامة الرئيس، جزاء ماقدمته، وتقدمه لوطنك، وحفظ الله مصر، بكم ، وبشعبها الذى يفتديها بروحه ودمه".

وفي النهاية طالب المستشار فرج الدري من السيد الفاضل المنجز الدكتور ضياء الدين رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، أن يوافى أعضاء البرلمان بغرفتيه، بكتيب يتضمن حصرا لإنجازات فخامة الرئيس خلال السبع سنوات من ولايته، ليكون وثيقة بين أيدينا، ننقلها إلى دوائرنا وأهالينا.