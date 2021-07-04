/638781/نواب-تنسيقية-الشيوخ--ثورة-30-يونيو-استكمالا-لمسار-تاريخي-حافظ-على-استقرار-البلاد

تصريحات قوية خرجت مدوية اليوم، من النائب أكمل نجاتي تحت قبة مجلس الشيوخ، في كلمة تاريخية جاءت نيابة عن أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بمجلس الشيوخ، اليوم، بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وجاء نص الكلمة التى ألقاها عضو التنسيقية امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:-

"اتقدم باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة الى الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، تلك الثورة الخالدة التي أنقذت وطننا الغالي مصر، بعد محاولة اختطافه من قبل عصابة إرهابية أرادت فرض مصالحها وأهداف تنظيمها الدولي على مقدرات الوطن.

الشعب العظيم

واشار إلى اننا ونحن نحتفل بذكرى ثورة ٣٠ يونيو ننظر اليها بكل اعتزاز كونها أحد أهم مظاهر عظمة الشعب المصري الذي أستدعى كل مخزون حضارته الممتدة عبر التاريخ لأكثر من 7 آلاف عاما ليثور علي قوي الظلام التي ظنت عبثا أن بمقدورها أن تنال من الهوية المصرية العريقة، لتخرج الجماهير المصرية في ثورة ٣٠ يونيو في كل أنحاء الوطن، لتكتمل لوحة عظيمة في كل شوارع وميادين البلاد بطوفان بشري هائل يهتف بصوت واحد "يسقط يسقط حكم المرشد"، فلا حكم إلا لشعب مصر، ولا إرادة تعلو إرادة المصريين.

الدور التاريخي

ويؤكد نواب التنسيقية وفق ما رصد دوت الخليج، على أن انحياز القوات المسلحة لإرادة شعبها في ٣٠ يونيو جاء استكمالا لمسار تاريخي لدور القوات المسلحة الوطني، فهذا الجيش العظيم هو بيت الوطنية المصرية، وعمود خيمة الوطن، وحامي حمى أهلها، فقد حافظت القوات المسلحة على أمن الوطن بانحيازها لإرادة الشعب، فكان وقوف الشعب المصري بكل فئاته صفا واحدا خلف قواته المسلحة، التي بذلت كل غالي من شهداءها وشهداء الشرطة المصرية، للحفاظ على أمن مصر وسلامتها.

ووجه نواب التنسيقية التحية لتضحيات شهدائنا الأبرار، الذين قدموا ارواحهم الغالية للحفاظ علي مكتسبات تلك الثورة العظيمة في حرب كبيرة خاضها أبطال الوطن ضد الإرهاب.

الجمهورية الجديدة

وتابع: سيدي الرئيس، أننا ونحن علي مشارف اطلاق الجمهورية الجديدة علينا أن نستلهم من روح ٣٠ يونيو معاني الكفاح الوطني المخلص، ونثق أن طريق البناء والإصلاح الذي انطلق منذ 8 سنوات سيستمر بجهود المخلصين من أبناء الوطن، وأنه لا بديل على استمرار بذل كل جهد من أجل استكمال ما بدأناه.

واختتم: لم تكن لتتحقق تلك الإنجازات إلا بالعمل والجهد ووحدة صف المصريين خلف قيادتهم الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فتحية لكل مخلص يعمل من أجل نهضة هذا الوطن في كل المجالات، وإننا على يقين بأن المستقبل زاهر بفضل سواعد المصريين واخلاص قيادتهم.