«اغتصب بنت أخوه وحملت منه سفاحًا».. حبس شاب لاتهامة بالتعدي على طالبة ثانوي بالمنصورة

/638780/اغتصب-بنت-أخوه-وحملت-منه-سفاحا--حبس-شاب-لاتهامة-بالتعدي-على-طالبة-ثانوي-بالمنصورة

جريمة بشعة، حيث تعدى شاب يبلغ من العمر 38 عامًا، جنسيًا على ابنة شقيقة، الطالبة في الصف الأول الثانوي لعدة شهور واستمرت تلك العلاقة المحرمة حتى أثمرت الخطيئة في بطن الفتاة «سماح»، البالغة من العمر 16 عامًا، وظلت تلك الجريمة طي الكتمان من قبل الفتاة، خوفا من تهديد عمها بقتلها، لكن الجريمة انكشفت بعد تسممها بسبب الجنين الذى مات بطنها أصيبت بحالة إعياء وعندما نُقل إلى المستشفى، أخبرت والدتها بما تعرضت له من اعتداء على يد عمها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الاعتداء على طالبة ثانوي على يد عمها بالمنصورة

عمي هيقتلني

وحكيت الفتاة تفاصيل الجريمة البشعة بأكملها داخل محضر رسمي في قسم الشرطة قائلا : «عمي كان بيهدنني بالقتل والعلاقة كانت بتحصل في البيت لما أمي كانت بتبقى موجودة برا البيت ، بعد أن نجح الأطباء من إخراج الجنين المتوفى داخل بطنها، من خلال عملية إنقاذ أبقت الأم على قيد الحياة».

تحريات رجال المباحث

وكشفت تحريات رجال وحدة المباحث أنها قاصر وطالبة بالصف الأول الثانوي، ومقيمة في قرية ميت مزاح بدائرة مركز المنصورة، وكانت مصابة بنزيف وآلام حادة لوجود حمل عنقودي خارج الرحم، ووفاة الجنين داخل البطن، وكانت تحتاج إلى عملية إجهاض لاستخراج الجنين الميت.

اعترافات المتهم

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم يدعى «مسعد.أ» 32 عامًا، سائق دراجة نارية« تروسيكل» ، مقيم بقرية ميت مزاح، واتهمته زوجة شقيقة والدة الطالبة المجني عليها بالاعتداء جنسيا على نجلتها رغما عنها، حتى حملت منه سفاحا، وأكدت أن أبنتها أبلغتها بذلك بعد شعورها بإعياء ونزيف.

حبس 15 يومًا

واعترف المتهم أمام المباحث بتفاصيل جريمته البشعة، وتم تحرير المحضر اللازم ، وأحيل إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه، وجدد قاضي المعارضات حبسه أيضًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاغتصاب، كما أحالت النيابة الطفلة إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وموافاة النيابة العامة بتفاصيل تقرير الطب الشرعي.