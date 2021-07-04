/638777/بالأرقام-ماذا-قدم-إبراهيم-نور-الدين-في-30-مباراة-قادها-للأهلي-قبل-مواجهة-سموحة-اليوم

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم امام فريق سموحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.

واعلن اتحاد الكرة تعيين إبراهيم نور الدين علي توليه مباراة الأهلي أمام سموحة اليوم في الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج ارقام الحكم أمام الأهلي وسموحة:

أدار الحكم الدولي إبراهيم نور الدين30 مباراة سابقة للأهلي في كل المسابقات المحلية، واستطاع من خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز في 23 منها أخرها على حساب الاسماعيلى بهدفين دون رد فى الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري هذا الموسم، وتعادل الأهلي مع صافرة ابراهيم نور الدين خلال 6 مواجهات أخرها أمام الاتحاد السكندري بالدوري في الموسم الماضي.

بينما احتسب ركلة جزاء ضد أحمد فتحي لاعب الأهلي، وفي ذلك الوقت تلقي الأهلي خسارة مع صافرة نور الدين في مباراة وحيدة فقط وكانت أمام سموحة بثلاثية دون رد.

إبراهيم نور الدين أشهر الكارت الأصفر في وجه لاعبي الأهلي في 48 مناسبة وقام بالطرد في 5 مناسبات واحتسب للأهلي 10 ضربات جزاء واحتسب على الأهلي 5 ضربات جزاء،وتعادل الأهلي مع صافرة ابراهيم نور الدين خلال 6 مواجهات أخرها أمام الاتحاد السكندري بالدوري في الموسم الماضي، والتي شهدت احتسابه ركلة جزاء ضد أحمد فتحي لاعب الأهلي، في حين خسر الأهلي مع صافرة نور الدين في مباراة وحيدة فقط

فيما أدار إبراهيم نور الدين 13 مباراة لسموحة فاز الفريق السكندرى فى 5 لقاءات منها وخسر مرتين وتعادل فى 6 مواجهات.

وجاءت القائمة كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي -مصطفي شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعه-سعد سمير-علي معلول-محمود وحيد-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم

خط الوسط:ألو ديانج-عمرو السولية-حمدي فتحي-أكرم توفيق

خط الهجوم:محمود كهربا-مجدي أفشة-صلاح محسن-محمد شريف-جونيور أجاي-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر.

فيما يغيب مدافع الفريق بدر بانون عن مواجهة سموحة اليوم، وذلك بسبب حصوله علي الإنذار الثالثة في مباراة بيراميدز وتعرض للإيقاف.

على الجانب الاخر، الفريق السكندري، خسر من الإسماعيلي بثلاثية في اخر مبارياته، ويريد تكرار ما فعله في الدور الأول عندما فاز على الأهلي، ليعزز موقفه في المربع الذهبي، وينافس على مركز مؤهل للبطولات الإفريقية الموسم المقبل.

الجدير بالذكر ان الأهلي تعادل أمام فريق بيراميدز والتي انتهت بنتيجة 2/2 لكل منهم في الجولة الماضية.

ودخل النادي الأهلي مباراة بيراميدز بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.