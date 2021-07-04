أم وممثلة وراقصة بالية.. لمحات مختلفة في حياة حنان ترك

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تحصد لقب المثالية في محطات حياتها المختلفة، فهي فنانة بإمتياز ذو رونق فريد، وأم بجدارة، وفتاة محجبة حجابًا شرعيًا لا يختلف عليه اثنين، فضلًا عن كونها راقصة باليه متألقة، تجيد كل ما تفعله وتثبت ذاتها في أوضاعها المتابينة شكلًا ومضمونًا، عاشت سنوات من التوهج الفني والاعتزال المبكر، تعرضت لانتقادات كثيرة وعلى الجانب الآخر أصبحت مثال يحتذى به، هي سمراء النيل الفنانة المعتزلة حنان ترك.

دوت الخليج يرصد الجولات المختلفة في حياة الفنانة المعتزلة حنان ترك, التي دائمًا ما تحاوط حياتها نفحات من الجدل.

حنان ترك هي ممثلة مصرية معتزلة، وُلدت في مدينة القاهرة عام 1975، درست في معهد الباليه، ورقصت الباليه لفترة طويلة قبل دخولها مجال التمثيل.

دخول حنان ترك عالم التمثيل

بدأت حنان العمل في مجال التمثيل بعدما شاهدها المخرج خيري بشارة أثناء أحد العروض المسرحية، فرشحها للمشاركة في فيلم «رغبة متوحشة» في عام 1993 ليكون أولى بطولاتها السينمائية، بعد ذلك نالت حنان ترك أدوار البطولة في العديد من الأفلام منها: «جواز بقرار جمهوري»، «سهر الليالي»، «جاءنا البيان التالي».

شاركت حنان ترك أيضًا في العديد من المسلسلات التليفزيونية، ومن أشهرها:«نصف ربيع الآخر»، «أوبرا عايدة» و «لن أعيش في جلباب أبي».

اعتزال حنان ترك الفن وارتدائها الحجاب

وبعد نجومية كبيرة حققتها حنان ترك بدءا من منتصف التسعينيات ولمدة 10 أعوام، فاجأت الجميع باتخاذها قرار الاعتزال وارتداء الحجاب في عام 2006، وبعد عام واحد، عادت مجددًا للفن، لتقدم عدة مسلسلات تليفزيونية، حتى قررت مجددا اعتزال الفن تمامًا عام 2012، وبعد أسبوع واحد من ظهورها ببرنامج "أنا والعسل" في شهر رمضان، والذي أشارت فيه إلى أنها تعيش صراعًا داخليًا لأن الفن يتعارض مع الحجاب، وأنها تسعى لإرضاء ربها وتتمنى اعتزال الفن؛ هاتفت مقدم البرنامج "نيشان" في الحلقة التالية والتي كان يستضيف خلالها سمية الخشاب، لتعلن على الهواء اعتزال الفن بشكلِ لا رجعة فيه.

زيجات حنان ترك وأبنائها

فى بداية حياتها تزوجت الفنانة المعتزلة حنان ترك من رجل الأعمال أيمن السويدى لمدة شهر ثم انفصلا بعد خلافات عديدة ولم تنجب منه أى أطفال ثم تزوج السويدى بعد ذلك المطربة الراحلة ذكرى.

وبعد ذلك تزوجت من رجل الأعمال خالد خطاب واستمر الزواج لسنوات وأنجبت منه طفلين هما يوسف وآدم ، ولكنهما انفصلا أيضًا بعد خلافات عديدة ثم عادت حنان ترك من جديد لخالد خطاب ولكنهما انفصلا بعد ذلك بشكل نهائى دون رجعة.

ثم تزوجت حنان ترك عام 2008 من رجل أعمال سعودى الجنسية ولم تعلن عن اسمه وأنجبت منه طفلًا واحدًا وأطلقت عليه اسم محمد.

كما تزوجت حنان ترك من رجل الأعمال محمود مالك وهو شقيق القيادى الإخوانى حسن مالك وانجبت منه ابنتها مريم.

وذكرت تقارير صحفية أن الفنانة المعتزلة حنان ترك أنجبت من محمود مالك طفلة جديدة وأطلقت عليها اسم منى ليصبح لديها 5 أبناء هم «يوسف وادم ومنى ومريم ومحمد».