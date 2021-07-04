/638767/كرة-الطائرة-الامتحانات-تتسبب-في-استبعاد-نجم-الأهلي-من-قائمة-المنتخب-للمشاركة-في-بطولة-بولندا

استبعد محمد عادل نجم فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة الطائرة، من القائمة النهائية للمنتخب الوطني لكرة الطائرة، للمشاركة في بطولة بولندا الودية، والتي تبدأ منافساتها يوم يوم 8 يوليو الجاري وتستمر لمدة 5 أيام، حيث من المقرر أن تنتهي يوم 12 يوليو الجاري. يذكر أن قائمة المنتخب الوطني لكرة الطائرة، أعلنت عن القائمة المشاركة في بطولة بولندا الودية، وخلت القائمة من كل من: عبدالهر عبد السلام وذلك بسبب اعتزاله اللعب الدولي، كما خلت القائمة من أحمد صلاح والذي اعتذر عن الإنضمام لقائمة المنتخب المشاركة في بطولة بولندا الودية، بسبب ظروف خاصة، بالإضافة إلى محمد عادل الذي استبعد بسبب امتحانته، ويعرض موقع دوت الخليج

قائمة المنتخب الوطني لكرة الطائرة، للمشاركة في بطولة بولندا الودية، والتي جاءت كالتالي: قائمة منتخب الطائرة للمشاركة في بطولة بولندا الودية تتضم القائمة 18 لاعب وهم: - أشرف اللقائي -أحمد فتحي - هشام يسري -أحمد صابر فطوطة - أحمد القطب - عبد الرحمن سعودي - محمد عبد المحسن - محمد مجدى الجون - عبد الحليم عبو - أحمد سعيد - مصطفى محمد دبشه - محمد عسران - أحمد محمد ضياء - محمد مصطفى لعبه - أحمد جلال علي - محمد رضا عبد المجيد - محمد رمضان جمعه - أحمد عزمي اللقاني يتولى تدريب المنتخب الوطني الجديربالذكر أن محمد اللقاني استقال من تدريب فريق الزمالك، وتولى تدريب المنتخب الوطني لكرة الطائرة، وأعلنت اللجنة المؤقتة المعنية بإداراة نادي الزمالك أمس الجمعة، عن تعيين عبدالحميد الوسيمي رئيسا لجهاز فريق كرة الطائرة بالنادي، وطلبت اللجنة من الوسيمي تولى مهمة تعين الأجهزة الفنية لفريق كرة الطائرة بالنادي. حصاد بطولات كرة الطائرة للموسم المنقضي تتضمن أنشطة اتحاد كرة الطائرة في مصر، بطولتين ( الرجال والسيدات)، وهما الدوري المصري وبطولة كأس مصر. وتمكن فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي من التتويج ببطولة الدوري المصري لكرة الطائرة هذا العام، وذلك بسبب حصد فريق كرة الطائر بالنادي الأهلي (رجال كرة) من حسم بطولة الدوري هذا العام،كما نجح فريق سيدات الفريق الأحمر أيضا من التتويج بنفس اللقب. فاز رجال الطائرة بنادي الزمالك، ببطولة كأس مصر، بينما توج سيدات الطائرة بالنادي الأهلي بالبطولة.

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