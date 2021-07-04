«بتضربني وتشتمني قدام العيال»....دعوي نشوز من «علاء» ضد «أميرة» بمحكمة أكتوبر

/638760/بتضربني-وتشتمني-قدام-العيالدعوي-نشوز-من-علاء-ضد-أميرة-بمحكمة-أكتوبر

رفع زوج يدعو « علاء» دعوى نشوز، ضد زوجته«أميرة»، أمام محكمة الأسرة أكتوبر، ادعى فيها خروجها عن طاعته، وملاحقته بـ15 دعوى حبس بسبب نفقات سبق وتقاضتها وفق إيصالات بالاستلام وقعت عليها، وسجنه 4 مرات بدعوى تبديد واتهام بضربها والتخلف عن سداد النفقة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل دعوى نشوز ضد زوجة أمام محكمة الأسرة أكتوبر

عشرة 23 سنة

وقال الزوج في دعواه أمام محكمة الاسرة بأكتوبر : "زوجتى دمرت حياتي بعد عشرة23 سنة زواج، وتسببت بخسارتي تجارتي، وادعت تبديدي زورا منقولات بقيمة200 ألف جنيه".

وتابع الزوج : "تزوجتها وعشت طوال سنوات أتحمل غضبها وعصبيتها الغربية، وإهانتي أمام أبنائي ،واعتيادها ترك المنزل دون أى سبب، وسيطرتها على زواجنا، كنت زوجا خاضعا لم أقصر يوماً فى حقها.

تركت ليها المنزل

وأكمل الزوج :” تركت المنزل لزوجتي عندما قررت الطلاق حتى أحاول أن أتفادي المشاكل معها علشان اولادي، وبالرغم من ذلك لم ترحمني وواصلت ملاحقتي بدعاوى كاذبة، واتهمتنى زورا بتبديد منقولاتها، رغم أننى تحملتها وأهلها طوال سنوات، وأنا أنفق عليهم من مالي الخاص".

وأكد الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة أكتوبر : "لاحقتني وعنفتني، لتجبرني عن التنازل عن شقتى لها والمحل الذى أملكه وأعيش منه، وتعدت علي بالضرب والإساءة أمام أولادي، وإنقاذي من قبضتها أكثر من مرة، وتحريري بلاغات بالوقائع بعد أن فاض بي الكيل ومللت من عصبيتها وعنفها".

نص القانون

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.